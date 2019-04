Tgr Toscana Troupe Rai aggredita da nomadi a Prato durante servizio su discarica abusiva, denuncia Fnsi-Usigrai

Aggredita la nostra troupe nella zona della discarica di Paperino - TGR Toscana https://t.co/nhQZwCdtNY — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 4 aprile 2019

Troupe del Tgr Rai della Toscana aggredita stamani a Paperino, alla periferia di Prato, durante un servizio sul sequestro di una discarica abusiva. A denunciare l'accaduto, in una nota diffusa a Firenze dall'Associazione stampa toscana, Fnsi, Ast, Usigrai, Cdr e redazione della Tgr Rai di Firenze condannando "con la massima forza e decisione -si legge - l'aggressione fisica ai danni della collega Giulia Baldi e della collaboratrice Daniela Pecar (operatrice in appalto)", definita un "atto gravissimo sul quale devono indagare le forze dell'ordine".Tutto, si spiega, è avvenuto al cimitero di Paperino: le "due colleghe stavano realizzando un servizio giornalistico sul sequestro di una discarica abusiva, quando si sono avvicinati alcuni nomadi del vicino campo. Questi hanno minacciato le giornaliste, poi le hanno aggredite e percosse, cercando di impossessarsi delle attrezzature. Un simile trattamento è toccato ad alcune anziane signore che si trovavano sul posto"."A Giulia e Daniela - conclude la nota - il massimo sostegno della Federazione nazionale della stampa Italiana, dell'Associazione stampa Toscana e di tutti i colleghi sgomenti per l'ennesima aggressione ai giornalisti".