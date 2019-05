Rimini Trovata morta in casa la nipote di Vincenzo Muccioli

Trovata morta in casa a Rimini, la figlia 18enne di Andrea Muccioli, imprenditore romagnolo alla guida fino al 2011, della comunità San Patrignano, fondata dal padre Vincenzo, per il recupero per tossicodipendenti.La ragazza, India Muccioli, studentessa del quinto anno del liceo artistico, è stata trovata in un appartamento in via Isotta, di proprietà della famiglia, nel primo pomeriggio. La giovane era sola dopo aver trascorso il sabato sera in compagnia di amici.Sul posto è intervenuta la polizia. Ancora da chiarire le cause del decesso.