2020/01/13 13:50

Spangdahlem Due soldati Usa ​trovati morti in base aerea militare in Germania Rinvenuti nel dormitorio all'alba di giovedì. Si indaga sulle cause

Condividi Due militari statunitensi di stanza nella base aerea di Spangdahlem, in Germania, sono stati trovati morti la scorsa settimana. Lo hanno riferito oggi le autorità militari della base, secondo quanto riporta la stampa locale tedesca. Sulla vicenda è in corso un'indagine. I due militari, entrambi ventenni, sono stati trovati in stato di incoscienza all'interno del loro dormitorio lo scorso 9 gennaio. I tentativi di rianimarli sono stati inutili. "È sempre molto difficile perdere valorosi membri del nostro squadrone", ha dichiarato il comandante del 52esimo Stormo Caccia, colonnello David Epperson, che ha rivolto "sincere e sentite condoglianze" alle famiglie. Erano impiegati nei servizi di manutenzione del 52esimo Stormo aereo, dislocato nella base. La base aerea di Spangdahlem salì alla ribalta delle cronache anche nell'ottobre dello scorso anno, quando uno dei caccia F-16 del reparto si schiantò nella parte occidentale della Germania. Il pilota in quell'incidente riuscì a cavarsela con ferite lievi.

