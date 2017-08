Trovato corpo bruciato vicino ad Aosta A Fenis, difficile da identificare

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un prato a Fenis, a una quindicina di chilometri da Aosta.Il corpo era stato bruciato e per questo, al momento, non è stato possibile dargli un'identità.Sul posto sono intervenuti i carabinieri.