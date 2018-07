Trovato morto in canale bimbo scomparso nel vicentino Il piccolo, tre anni, era scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa

E' stato trovato morto all'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa.Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque del canale da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui il piccolo era sparito.Sul posto i Vigili del Fuoco e il medico legale per la constatazione del decesso.Nel punto in cui si presume sia caduto il piccolo la corrente è morto forte: questo spiega perché il cadavere è stato trovato a 5 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa.Per recuperare il corpo si è reso necessario abbassare il livello del canale Vica che fiancheggia via Prosdocimi.La famiglia abita in un alloggio all'interno di Casa Colori, una residenza allestita dai volontari a Bassano del Grappa per accogliere i migranti.