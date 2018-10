Castiglione di Cervia Trovato morto in casa nel Ravennate: l'ipotesi è che sia stato ucciso a calci e pugni

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella notte in un appartamento di Castiglione di Cervia, nel Ravennate. È stato il padrone di casa, non vedendolo da alcuni giorni, almeno da martedì sera, a dare l'allarme ai vigili del Fuoco, arrivati poco prima delle 2. Dalla prime ricostruzioni, sembra che sia stato colpito più volte, forse a mani nude con numerosi calci e pugni. Sulla porta non c'erano segni evidenti di effrazione. Sul posto, oltre ai carabinieri,anche il Pm di turno Antonio Vincenzo Bartolozzi.