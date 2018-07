I soccorsi nella grotta Trovato cunicolo per avvicinarsi a grotta dei ragazzi: nuove speranze per soccorritori in Thailandia Ma bisogna fare in fretta. "La situazione e' peggiorata, l'ossigeno è in calo e potrebbe iniziare a piovere di nuovo", dicono i soccorritori

Condividi

Ore interminabili, con sentimenti che si alternano tra disperazione e improvvise accelerazioni. Emergono nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea: gli scavatori pensano di aver individuato nella grotta di Tham Luang un cunicolo largo circa un metro che conduce a circa 150-200 metri dal punto dove si trovano.



A riportare la notizia il quotidiano online Khao Sod English. Finora si riteneva che si trovassero ad almeno 800-1000 metri sotto la montagna. "La possibilita' di avvicinarsi sono parecchio alte", ha detto Thanes Weerasiri, presidente degli ingegneri tailandesi



Ua squadra della polizia di frontiera, ha dichiarato il generale Suchart Teerasawat, ha trovato un cunicolo largo circa un metro e profondo un centinaio di metri. Altri soccorritori stanno scavando alla fine della grotta e sono riusciti ad avanzare di un centinaio di metri.



Bisogna fare in fretta. Ossigeno in calo

"La situazione e' peggiorata, l'ossigeno è in calo e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: bisogna fare in fretta". L'allarme arriva dai soccoritori, citati dai media locali. Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%. Lo hanno annunciato i responsabili delle operazioni di soccorso, senza specificare quanta autonomia di respirazione abbia il gruppo intrappolato circa quattro chilometri all'interno. Si continua intanto a lavorare senza sosta nella posa di un tubo lungo, quasi cinque chilometri, che possa immettere ossigeno nella cavità dove sono prigionieri i giovani calciatori.





Stamattina uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. Lo ha annunciato poco fa il portavoce delle operazioni di soccorso. L'uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti.









Le squadre dei soccorsi continuano a lavorare senza sosta e, con un occhio al cielo, mantengono aperte tutte le opzioni. "Se il volume dell'acqua aumenterà con la pioggia, dovremo calcolare quanto tempo avremo, quante ore, quanti giorni. Rischieremmo di tornare alla situazione in cui ci trovavamo all'inizio", ha detto ieri mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, che dirige le operazioni. Le autorità non hanno fornito altri aggiornamenti nelle ore successive, il che fa capire come il momento del blitz sia ancora lontano e l'emergenza ancora in stallo.







Le condizioni dei ragazzi sono migliorate rispetto a quelle in cui sono stati trovati lunedì sera, ma ovviamente rimangono deboli, come evidente dai video diffusi dai Navy Seal thailandesi che hanno fornito loro cibo, cure mediche e supporto psicologico. Pianificare il recupero è un'odissea logistica: tra l'entrata della grotta e la sponda fangosa dove il gruppo è bloccato dal 23 giugno ci vogliono quasi sei ore, ovviamente da raddoppiare considerando il ritorno. E con i ragazzi a rimorchio e il bisogno di far loro riprendere fiato, i tempi si allungherebbero ancora. Senza considerare che potrebbero essere colti da crisi di panico che metterebbero a rischio non solo la loro vita ma anche quella dei soccorritori. Un miglioramento significativo è stato segnalato nel primo chilometro e mezzo della grotta, dove l'acqua scesa a un livello che rende il tratto percorribile a piedi. Ma la parte più in profondità, lunga oltre due chilometri, è ancora largamente impraticabile, con tortuosi cunicoli ancora sommersi in alcuni casi fino al soffitto, e almeno una caverna dove è necessario immergersi e nuotare nell'acqua fangosa.



La salvezza in 7 passaggi