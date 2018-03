Usa Trump Jr. e la moglie Vanessa annunciano il divorzio: "Ci sarà sempre rispetto. I figli la priorità"

Donald Trump Jr., figlio primogenito del presidente americano Donald Trump, e la moglie Vanessa hanno annunciato in un comunicato congiunto che hanno deciso di separarsi, dopo che è stata presentata la richiesta di divorzio presso un tribunale di New York.La coppia ha affermato che "ci sarà sempre grande rispetto l'uno per l'altra" e per le rispettive famiglie. Donald Jr. e Vanessa, entrambi 40enni, si sono sposati nel 2005 e hanno cinque figli che, hanno sottolineato, restano la priorità.