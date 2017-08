Scontri a Charlottesville Trump: Ku Klux Klan e suprematisti sono criminali, il razzismo è un male Con un ritardo di 48 ore, il presidente Usa condanna esplicitamente i suprematisti bianchi responsabili delle violenze a Charlottesville, costate un morto e decine di feriti

Arriva in ritardo di 48 ore la condanna esplicita di Donald Trump ai gruppi di estrema destra dopo le violenze di Charlottesville. Al termine di un vertice alla Casa Bianca con il ministro della Giustizia, Jeff Sessions, il presidente Usa ha parlato alla stampa e ha definito "criminali e banditi" i neo-nazisti, i suprematisti bianchi e il Ku Klux Klan.l KKK, i neo-nazisti e i suprematisti bianchi sono criminali, dice Donald Trump in conferenza stampa, sottolineando che il razzismo è un male, condannando ''tutti i gruppi di odio'' e denunciando la ''violenza in nome dell'intolleranza''.Trump aggiunge: l'attacco di Charlottesville è stato ''orribile'': il dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine e ''sarà fatta giustizia''. "Il razzismo è il male e quelli che causano violenza in nome del razzismo sono dei criminali, inclusi Ku Klux Klan, neonazisti, suprematisti bianchi, e altri gruppi pieni di odio che non rispondono ad alcuna logica né hanno a cuore gli ideali come noi tutti in America, nazione fondata sulla verità e sull'uguaglianza davanti a Dio, alla legge e alla nostra Costituzione", dice il presidente.