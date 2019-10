"Obiettivo più importante di Osama Bin Laden" Trump conferma: "Morto nel corso di un raid Usa il terrorista Al Baghdadi" Il Presidente americano in conferenza stampa: "Si è fatto saltare in aria e la galleria era nascosto gli è crollata addosso". I test per confermare l'identità sono stati fatti sul posto

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che il capo dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi è morto nel corso di un raid Usa in Siria, durato circa due ore. "Il terrorista numero uno al mondo è morto", ha detto in un discorso dalla Casa Bianca."Dal suo corpo mutilato abbiamo avuto conferma della sua identità", ha aggiunto. Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre bambini che erano con lui. Con Al Baghdadi "c'erano due mogli, entrambe indossavano giubbotti esplosivi, non li hanno fatti esplodere, ma sono comunque morte", ha proseguito il Presidente Usa. "Sotto la mia direzione abbiamo distrutto il suo Califfato. Continueremo a perseguire i terroristi", ha assicurato Trump."I test per confermare l'identità di Al Baghdadi sono stati fatti sul posto del raid dai tecnici che erano con i nostri militari". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump. "I nostri soldati hanno dovuto rimuovere le macerie per arrivare al suo corpo perché con la sua esplosione era crollata la galleria dove si trovava", ha aggiunto."Siamo rimasti nel compound oltre due ore", ha detto Trump. "Le nostre forze hanno portato a termine la missione in grande stile", ha sottolineato. Era una persona perversa, cattiva e violenta e ora non c'è più. È morto da codardo", ha detto il Presidente."La parte più difficile della missione è stata arrivare e andare via", ha rivelato il presidente Usa. "Abbiamo informato la Turchia, sono stati eccezionali anche loro, abbiamo sorvolato parte del loro territorio", ha aggiunto il presidente che poi ha ringraziato e elencato i Paesi che hanno contribuito: "Russia, Iraq, Siria, Turchia e curdi". "I curdi ci hanno dato informazioni molto utili", ha detto Trump. Che ha specificato anche: "La Russia ha aperto alcune delle sue basi e le abbiamo utilizzate per questa operazione".Qualche mese abbiamo individuato la posizione di Abu Bakr Al Baghdadi", ha dichiarato Trump. "Abbiamo controllato, verificato. Si spostava sempre, portandosi dietro del contante", ha aggiunto. "Abbiamo dovuto rinviare il raid diverse volte ma ieri abbiamo avuto ieri la conferma della sua presenza nel compound". "Preparavamo l'operazione da tre giorni e nessuno dei nostri è rimasto ferito, nonostante le sparatorie. Non siamo entrati dalla porta principale, come avrebbe fatto una persona normale".Dal primo giorno della mia presidenza mi sono chiesto dov'è Al Baghdadi". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, annunciando la sua uccisione. "Abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Loro non usavano nemmeno i cellulare per non essere rintracciati. Sono tre anni che cerco Al Baghdadi. Qualche mese fa ho cominciato a ricevere delle informazioni utili, anche dall'intelligence"."Io sono riuscito a vedere in diretta il raid" Usa in cui il leader dell'Isis Abu Bakr Al-Baghdadi è morto, ha detto il presidente Usa, spiegando che ha seguito l'operazione "nella situation room con il vice presidente Mike Pence e altri". "È stato come guardare un film, tale era la qualità", ha aggiunto Trump, dicendo di non voler spiegare nel dettaglio come sia stato possibile guardare in diretta i fatti. "Il raid notturno è stato compiuto in grande stile", ha detto Trump, aggiungendo che "il personale Usa era davvero eccezionale". "Nessun soldato Usa ha perso la vita, mentre un ampio numero di miliziani e compagni di Al-Baghdadi è stato ucciso"."Sappiamo che ci sono i successori di Al Baghdadi e li stiamo controllando", ha dichiarato il presidente americano, dopo aver annunciato l'uccisione del fondatore dell'Isis. "Voleva rifondare lo Stato islamico, la sua uccisione e' stata importante", ha aggiunto."Bin laden è stato un obiettivo importante, ma Al Baghdadi è stato un obiettivo ancora più importante". Così il presidente Usa, parlando dalla Casa Bianca del raid Usa in cui è morto illeader dell'Isis. Bin Laden era stato ucciso in un raid Usa in Pakistan sotto la presidenza di Barack Obama. "Osama Bin Laden era diventato famoso per l'11 settembre, ma Al Baghdadi aveva formato un califfato e stava provando a ricostruirlo anche se noi lo avevamo distrutto", ha detto Trump.