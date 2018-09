New York Trump all'Onu: "Isolare l'Iran, diffonde il caos in Medio Oriente" "Pronte nuove sanzioni contro Teheran" dice il presidente Usa, parlando all'Assemblea generale dell'Onu. "Aiuteremo solo i Paesi che ci rispettano" aggiunge. Ed elogia "il coraggio di Kim". Un anno fa, in questa stessa sede, aveva definito il leader nordcoreano "piccolo uomo razzo"

"La mia amministrazione ha ottenuto più di ogni altra amministrazione nella storia". Così esordisce ll presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Onu. Un elogio dell'operato della sua amministrazione e una risata si leva dall'Assemblea. "Non mi aspettavo questa reazione, ma va bene lo stesso" commenta, aggiungendo:"Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l'America ha fatto". Un'America più sicura, più forte e più ricca, sottolinea. Un'America che chiede rispetto per la sua sovranità. E che ha saputo condurre con successo il processo di pace con la Corea del Nord. Il tycoon ringrazia poi Kim Jong-un per "il suo coraggio". Un anno fa, in questa stessa sede, lo aveva definito "piccolo uomo razzo"."La libertà sopravvive solo in paesi dove regna la sovranità e l'indipendenza" sottolinea. "L'America chiede solo di rispettare la sua sovranità" aggiungendo: "Noi crediamo nell'indipendenza e nella cooperazione"."Ringrazio Kim per il suo coraggio" dice Trump, ringraziando anche il premier giapponese, il presidente sudcoreano e il leader cinese Xi Jinping per i progressi fatti. Un anno fa dal palco dell'Onu Trump aveva definito Kim "piccolo uomo razzo" e aveva minacciato di distruggere la Corea del Nord. ''Abbiamo fatto progressi con Pyongyang, ma le sanzioni restano fino alla denuclearizzazione'' afferma. E' poi la volta del capitolo Iran. Gli Usa di Trump sono usciti dall'accordo sul nucleare con Teheran.Gli Stati Uniti "sono pronti a imporre nuove sanzioni sull'Iran, che deve rimanere isolato fino a che continuerà a sostenere il terrorismo e finché le sue aggressioni continueranno" dice all'Assemblea, chiedendo a tutti i Paesi di isolare Teheran. "L'Iran- continua il presidente Usa- saccheggia risorse e diffonde il caos in Medio Oriente. E' responsabile dei massacri nello Yemen e in Siria. Vogliamo tagliare- conclude- le esportazioni di petrolio iraniane".