Diplomazia Trump: "Se si chiude accordo molto buono per il mondo". Ma media Corea del Nord minacciano gli Usa

"L'accordo con la Corea del Nord richiede moltissimo e sarà, se completato, un accordo molto buono per il mondo. Tempo e luogo devono ancora essere decisi": lo ha twittato il presidente americano Donald Trump, dopo aver accettato ieri un invito orale da parte del leader nordcoreano ad un incontro.I media nordcoreani continuano a ignorare la notizia della richiesta del leader Kim Jong-Un di un vertice con Donald Trump e anzi confermano la tradizionale retorica bellica, minacciando una "guerra" con gli Usa. Sul Rodong Sinmun, principale quotidiano di Pyonguang e giornale ufficiale del Comitato centrale del Partito del lavoro di Corea, è apparso oggi un editoriale che attacca l'ultimo pacchetto di sanzioni varato dall'amministrazione americana e assicura che la Corea del Nord non cedera' alle pressioni di Washington."Non lasceremo che gli americani decidano qual'e' la differenza tra il bene e il male secondo la volonta' del suo leader, e che calpestino la verita' e la giustizia", si legge nell'articolo, in cui si afferma che le ultime sanzioni annunciate dagli Usa il 7 marzo contro il regime per l'uso di armi chimiche per uccidere Kim Jong-Nam, fratellastro di Kim Jong-un, sono una misura "molto pericolosa" e "possono causare una guerra". Pyongyang, conclude l'editoriale, "non si prostrera' davanti al potere militare delle sanzioni" di Washington.Nessun media nordcoreano ha finora dato la notizia dell'annuncio della Corea del Sud secondo il quale Kim ha proposto a Trump un vertice sulla denuclearizzazione, che il presidente Usa ha accettato. Washington si e' dichiarata "un po' sorpresa" dall'offerta, e ha fatto poi sapere di attendere prima "passi concreti" da Pyongyang. Ma su Twitter, Trump ha scritto che "l'accordo con la Corea del Nord e' in preparazione e, se completato, sara' molto positivo per il mondo. Tempo e posto devono essere stabiliti".