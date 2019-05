Visita ufficiale Trump a Tokyo gioca a golf con Shinzo Abe Sintonia tra il presidente Usa e il premier giapponese, ma restano le differenze sul commercio. Trump sarà il primo capo di Stato, assieme alla consorte Melania, ad essere ricevuto dall'imperatore Naruhito

Condividi

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 maggio 2019

A Tokyo, il presidente Usa Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe hanno dato inizio al secondo giorno della visita di Stato del leader americano con una partita a golf, un evento diventato ormai una tradizione a ogni incontro tra i due. Il match, a cui è stato invitato anche l'ex campione giapponese Isao Aoki, si è svolto al Mobara Country Club di Chiba, a est della capitale. L'atmosfera tra i due capi di Stato - che hanno giocato assieme già quattro volte in due anni - era piacevole e rilassata, racconta la stampa.Dopo l'incontro, definito dai media la nuova 'diplomazia del golf', per Abe e Trump ci sono la finale del gran torneo di sumo all'arena Ryogoku Kokugikan e un barbecue tradizionale di cucina giapponese nel quartiere occidentale di Roppongi.Trump sarà il primo capo di Stato, assieme alla consorte Melania, ad essere ricevuto dall'imperatore Naruhito, nel corso della cerimonia prevista lunedì.Sul fronte dei colloqui sul commercio, a margine del visita di stato, il clima è meno favorevole. Nella tarda serata di ieri i capi delle due delegazioni, il responsabile Usa Robert Lighthizer, e il ministro dell'Economia nipponico, Toshimitsu Motegi, hanno riferito che rimangono profonde differenze su un'intesa comune e che con ogni probabilità non ci sarà un accordo parziale prima del nuovo incontro tra Trump e Abe, lunedì mattina.Il presidente Usa intende ridurre il deficit di bilancio con Tokyo e chiede un maggiore accesso dei prodotti agricoli americani sul mercato giapponese, diventati meno competitivi dopo l'entrata in vigore del Trans-Pacific Partnership (Tpp), dal quale gli Stati Uniti avevano deciso di ritirarsi. Dal canto suo Tokyo vorrebbe vedere abolite le tariffe sui profitti industriali, e in particolare evitare nuovi dazi sul mercato auto.Il presidente degli Stati Uniti, su Twitter, documenta la mattinata trascorsa sul green con il premier nipponico. "Splendida mattinata di golf con il primo ministro Shinzo Abe al Mobara Country Club in Chiba", scrive Trump. I due leader si sono dedicati anche ai rapporti tra i due paesi. "Vengono fatti grandi progressi nelle trattative commerciali con il Giappone", aggiunge Trump. "Agricoltura e bestiame pesantemente in gioco", dice ancora il presidente, annunciando ulteriori novità per luglio, "dopo le loro elezioni, in cui mi aspetto grandi numeri".