Concerto inaugurale al Lincoln Memorial Trump a Washington: "Il viaggio è iniziato, nessuno sarà più lasciato solo" Il presidente eletto, a poche ore dall'insediamento alla Casa Bianca: "Voglio un cambiamento reale, unirò il Paese e farò l'America di nuovo grande per tutti"

Condividi

Ultimo discorso da presidente eletto di Donald Trump, a poche ore dal giuramento davanti al Congresso e dal successivo insediamento alla Casa Bianca. "Il viaggio è cominciato, è cominciato 18 mesi fa. Quello che voglio è un cambiamento reale", dice il magnate al termine del concerto inaugurale in suo onore a Washington davanti al Lincoln Memorial, il monumento al più amato padre della patria. "Voglio unire il Paese e fare l'America di nuovo grande. Grande per tutti", aggiunge. Poi: "Sono stato eletto perché la gente voleva un vero cambiamento. Non c'è mai stato un movimento come questo. E' davvero qualcosa di speciale".Mano nella mano, accolti da un'ovazione mentre, sulle note dei Rolling Stones, scendono la scalinata del Lincoln Memorial, con alle spalle l'imponente figura di Abramo Lincoln. Per Donald e Melania Trump è il primo bagno di folla a Washington davanti alle migliaia di persone che, assiepate lungo la passeggiata del Mall di Washington, hanno assistito al concerto inaugurale. Quel concerto 'snobbato' da tantissime star che hanno rifiutato di esibirsi per il tycoon.L'accoglienza non poteva essere migliore per la First Family, con cori da stadio "Trump! Trump!" e "Usa! Usa!", proprio come durante gli animati comizi della campagna elettorale. E il neopresidente che saluta tutti col pollice alzato e il segno della vittoria. In tribuna d'onore la tribù Trump al completo: figli, generi, nuore e nipoti. Il presidente eletto prende posto con la moglie Melania in prima fila accanto alla figlia Ivanka e al genero Jared Kushner, non a caso le due figure della famiglia che avranno un ruolo centrale alla Casa Bianca.Come da tradizione, il 45esimo Commander in Chief, affiancato dal suo vice Mike Pence, aveva deposto poche ore prima una corona di fiori al cimitero nazionale di Arlington in onore dei militari statunitensi morti. Con la mano destra al petto i due sono poi rimasti davanti ai fiori bianchi sulla tomba del milite ignoti mentre i soldati suonavano con la tromba il tradizionale brano di cordoglio, il silenzio militare. Alle loro spalle c'era la famiglia di Trump: la moglie Melania con grandi occhiali da sole e un cappotto scuro, la figlia Ivanka con una giacca verde a fianco del marito Jared Kushner, pronto a entrare alla Casa Bianca come consulente senior del suocero.Intanto davanti a una delle Trump Tower di Manhattan, quella di Columbus Circle davanti a Central Park, la prima grande manifestazione anti-Trump. La prima di una serie di proteste che per l'Inauguration Day porteranno in piazza - secondo le previsioni - oltre un milione di persone non solo in tutte le grandi città degli Stati Uninti, ma anche in Europa: da Londra alla porta di Brandeburgo a Berlino. Alla protesta di New York sono presenti anche alcune stelle del mondo dello spettacolo, come il regista di denuncia Michael Moore e l'attore Robert De Niro. Partecipa anche il sindaco di New York Bill de Blasio, che secondo molti potrebbe essere uno degli sfidanti di Trump fra quattro anni.