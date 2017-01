L'America volta pagina Trump ad Arlington, prima tappa del percorso di insediamento alla Casa Bianca La cerimonia della deposizione di una corona di fiori per l'omaggio ai caduti nel cimitero di Arlington dà il via al processo formale di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti

E' cominciato il complesso cerimoniale per l'insediamento alla Casa Bianca del 45mo presidente degli Stati Uniti, che avrà il momento centrale fra poche ore nel giuramento di Donald Trump davanti al Congresso. Come da tradizione, il 45esimo Commander in Chief, affiancato dal suo vice Mike Pence, ha deposto una corona di fiori al cimitero nazionale di Arlington in onore dei militari statunitensi morti.Con la mano destra al petto i due sono poi rimasti davanti ai fiori bianchi sulla tomba del milite ignoti mentre i soldati suonavano con la tromba il tradizionale brano di cordoglio, il silenzio militare. Alle loro spalle c'era la famiglia di Trump: la moglie Melania con grandi occhiali da sole e un cappotto scuro, la figlia Ivanka con una giacca verde a fianco del marito Jared Kushner, pronto a entrare alla Casa Bianca come consulente senior del suocero.Donald Trump era giunto poche ore prima a Washington assieme alla famiglia su un volo militare atterrato nella base Andrews dell'eronautica militare. Aveva quindi raggiunto la Blair House, la residenza tradizionalmente usata dai nuovi presidenti Usa prima del loro insediamento alla Casa Bianca, che ha poi lasciato per recarsi nel Cimitero nazionale di Arlington, dove sono sepolti veterani di tutte le guerre combattute dagli Stati Uniti.A seguire, il concerto di benvenuto "Make America Great Again" davanti al Lincoln Memorial, con la partecipazione di gruppi country. Qui Trump pronuncerà un discorso. L'evento sarà chiuso da uno spettacolo di fuochi d'artificio, in attesa della cerimonia solenne di insediamento che avverrà domani alla presenza di quasi un milione di americani, tra cui non mancheranno svariate migliaia di contestatori.