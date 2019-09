Trump all'Onu accusa la Cina borse in rosso dall'Asia all'Europa

L'onda ribassista che ieri è partita da Wall Street ha coinvolto nella notte le borse asiatiche e sta condizionando l'apertura anche di quelle europee. L'indice Ftse Mib di Milano in questo momento segna la discesa maggiore: -0,1%, mentre perdono mezzo punto Francoforte e Londra, Parigi -0,70%. La richiesta di impeachment nei confronti di Donald Trump ieri ha accentuato una discesa a Wall Street che era stata condizionata anche dalle accuse dello stesso Trump alla Cina durante l'assemblea generale dell'Onu. Manipola la valuta, ha accusato, e attua pratiche commerciali scorrette. Meno mezzo punto per il Dow Jones, meno un punto e mezzo per il Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici. Questa mattina calo di un punto anche per Shanghai e Hong Kong, dello 0,40% per l'indice Nikke 225 di Tokyo. Tra i titoli a Piazza Affari, giù Fca, -1,41%, dopo l'arresto ieri negli Stati Uniti di un dirigente nell'ambito dell'inchiesta sul Dieselgate. Ma sul Ftse Mib i cali sono generalizzati, solo 4 titoli su 40 sono in rialzo. In leggero risalita lo spread tra Btp e Bund. è a 145, con il rendimento del Btp allo 0,83 per cento.