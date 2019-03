Tensione in Medio Oriente Trump annuncia il riconoscimento della sovranità di Israele sul Golan. Damasco: "Sarà sempre Siria" Le alture del Golan, parte del territorio siriano fino al 1967, furono occupate da Israele durante la guerra dei Sei Giorni. Mosca protesta

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 marzo 2019

At a time when Iran seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you President Trump! @realDonaldTrump — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 marzo 2019

Come era prevedibile è bufera in Medio Oriente dopo il tweet con il quale ieri Donald Trump annunciava che per gli Stati Uniti - dopo oltre 50 anni di occupazione de facto - sia arrivato il momento di riconoscere la sovranità israelana sulle alture del Golan, un'area all'interno dei confini della Siria ma controllata dal 1967 appunto da Israele.La Siria denuncia con forza le dichiarazioni del presidente usa Donald Trump circa la volontà americana di riconoscere l'annessione israeliana delle alture del Golan. Lo riferisce l'agenzia governativa Sana, che cita un comunicato del ministero degli esteri di Damasco. "Le dichiarazioni di Trump - si afferma - non cambiano la verità, perché il Golan è e rimarrà siriano". La Siria ha denunciato le affermazioni di Trump come "una violazione delle risoluzioni internazionali" circa l'illegittimità della presenza israeliana."Non possiamo consentire la legittimazione dell'occupazione delle alture del Golan". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dal sito del quotidiano turco Hurriyet, in un discorso tenuto durante una riunione dell'Organizzazione per la cooperazione islamica a Istanbul, riferendosi alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul riconoscimento della sovranità israeliana sull'area. "Le infelici osservazioni del presidente sulle alture del Golan - ha aggiunto Erdogan - hanno portato la regione sull'orlo di nuove tensioni".Le parole che hanno scatenato nuove tensioni sono arrivate come spesso accade via twitter. "È arrivato il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità d'Israele sulle Alture del Golan, aveva scritto ieri il presidente degli Stati Uniti. "Sono di un'importanza fondamentale dal punto di vista strategico e di sicurezza per lo Stato d'Israele e la stabilità della regione" ha aggiunto.Le alture del Golan, parte del territorio siriano fino al 1967, furono occupate da Israele durante la guerra dei Sei Giorni.Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu loda il "coraggio" di Trump per aver annunciato su Twitter la volontà di riconoscere la sovranità d'Israele sulle Alture del Golan. "In un momento in cui l'Iran cerca di usare la Siria come piattaforma per distruggere Israele, il presidente Trump riconosce coraggiosamente la sovranità d'Israele sulle Alture del Golan. Grazie presidente Trump", ha risposto Netanyahu sempre su Twitter.Il riconoscimento è un 'regalo' per Netanyahu in vista delle elezioni del 9 aprile. Accusato di corruzione - il procuratore generale ha raccomandato la sua incriminazione - il primo ministro israeliano viene sfidato alle elezioni dal nuovo partito di centro "Bianco e Azzurro" dell'ex capo di stato maggiore Benny Gantz. Netanyahu ha insistito molto sui vantaggi del suo stretto rapporto con Trump, tanto da usare in campagna elettorale mega cartelli che lo ritraggono accanto al presidente americano.Circa il futuro assetto della Siria, la Russia non accetta "mosse unilaterali" sul Golan. Lo hanno detto fonti diplomatiche russe alla tv statale israeliana, dopo la dichiarazione di Trump.