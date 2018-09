Dopo le accuse di molestie sessuali da parte di 3 donne Trump autorizzerà l'indagine Fbi su Kavanaugh La commissione Giustizia del Senato, intanto, ha votato a favore della nomina del giudice alla Corte Suprema

Condividi

Il presidente Donald Trump autorizzerà l'indagine dell'Fbi, chiesta dalla commissione Giustizia del Senato Usa, sulle accuse di molestie sessuali contro Brett Kavanaugh, nominato per la Corte Suprema. Lo riportano i media Usa citando funzionari della Casa Bianca. Trump, quando le accuse sono emerse, aveva detto che un'indagine dell'Fbi non era necessaria.



"Ho ordinato all'Fbi di condurre un'indagine supplementare per aggiornare i file del giudice Kavanaugh. Come richiesto dal Senato, questo aggiornamento deve essere limitato nel raggio e completato in meno di una settimana", ha annunciato Trump in una nota diffusa dalla Casa Bianca.



Una delle accusatrici: bene indagine, ma senza limitazioni

Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato il giudice di aver tentato di violentarla quando erano al liceo, accoglie con favore la decisione di avviare un'indagine dell'Fbi sulle molestie denunciate. In una nota, la Ford, tramite i suoi legali, sottolinea come l'indagine non dovrebbe contemplare limitazioni.

Commissione Senato: si' a Kavanaugh alla Corte suprema

La commissione Giustizia del Senato americano ha intanto votato a favore della designazione di Brett Kavanaugh alla Corte suprema, voluta da Donald Trump. Adesso la parola definitiva passa all'aula dello stesso Senato.



Gli undici senatori repubblicani membri della commissione hanno votato a favore della nomina del giudice accusato da tre donne di molestie sessuali, mentre i dieci democratici hanno detto 'no'.

Tra i repubblicani, il senatore Jeff Flake, la cui decisione era rimasta incerta fino a qualche ora prima, ha chiesto un rinvio del voto dell'aula, per non più di una settimana, per dare modo all'Fbi di avviare un'inchiesta che approfondisca la consistenza delle accuse formulate dalle donne. La commissione Giustizia ha formulato la richiesta solo "su accuse attuali credibili".