Trump: bugia che io equipari i neonazi ai loro avversari

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 agosto 2017

Il presidente Usa, Donald Trump, si affida ancora una volta a Twitter per smentire una sua equidistanza tra i neonazisti Usa e i militanti antirazzisti dopo i fatti di Charlottesville.Trump se la prende con il deputato repubblicano Lindsey Graham accusandolo di "aver dichiarato il falso" quando gli ha atribuito l'affermazione che "c'è equivalenza morale tra KKK, neonazisti e suprematisti bianchi e persone come Heater Hayer", la ragazza rimasta uccisa negli incidenti in Virginia.Per Trump di tratta di una "bugia disgustosa" e rivolto all'esponente repubblicano pronostica: "Non soltanto può dimenticarsi la sua vittoria elettorale, ma la gente della Carolina del Sud si ricorderà" della sua presa di posizione, ha concluso il presidente.