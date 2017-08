Stati Uniti Trump cambia idea: "Non lasceremo l'Afghanistan all'Isis e ai Talebani. Avanti fino alla vittoria" "Abbandonare Kabul significherebbe anche disonorare i militari Usa morti in Afghanistan", ha detto il presidente in un discorso di 20 minuti pronunciato da Fort Myer, in Virginia. Sul numero delle truppe addizionali o sulla tempistica di azioni militari in Afghanistan Trump non ha fornito dettagli. I Talebani: "Afghanistan sarà il cimitero dell'America"

Condividi

Address to the Nation

Full Video & Transcript:https://t.co/FELdImTuUM pic.twitter.com/6ly3fNatiX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 agosto 2017

Il cambio di strategia di Trump è arrivato, puntualmente: il suo istinto lo avrebbe portato a ritirarsi dall'Afghanistan, ma quando sei presidente le cose sono diverse, per cui ha deciso che i soldati americani resteranno nel Paese per non lasciare spazio ai terroristi. In un discorso di 20 minuti pronunciato da Fort Myer, in Virginia, per annunciare la nuova strategia per l'Afghanistan, durante il quale non ha però specificato quanti altri soldati saranno mandati, Donald Trump ha detto: "Le conseguenze di un'uscita rapida sono prevedibili e inaccettabili. Un ritiro affrettato creerebbe un vuoto che i terroristi, tra cui l'Is e i Talebani, riempirebbero immediatamente"."Il mio istinto iniziale era di ritirarmi, e, storicamente, io seguo i miei istinti - ha sottolineato il presidente, condividendo la "frustrazione" del popolo americano per "la guerra più lunga nella storia degli Stati Uniti, 17 anni" - Ma in tutta la mia vita ho sentito che le decisioni sono molto diverse quando siedi nello Studio Ovale". Per questo gli Stati Uniti non si ritireranno, "le nostre truppe combatteranno per vincere - ha scandito - Combatteremo per vincere. D'ora in poi, la vittoria avrà una chiara definizione: attaccare i nostri nemici, distruggere l'Is, schiacciare Al Qaeda, impedire ai Talebani di prendere l'Afghanistan e fermare gli attacchi terroristici contro l'America".Abbandonare Kabul, significherebbe anche disonorare i militari Usa morti in Afghanistan, ha proseguito il presidente, indicando gli uomini in divisa come esempio di "unita'" nel Paese. Sul numero delle truppe addizionali o sulla tempistica di azioni militari in Afghanistan Trump non ha fornito dettagli. "Non diro' quando attaccheremo ma attaccheremo", ha assicurato. Il nuovo piano dovrebbe comportare l'invio di almeno altri 4.000 militari Usa, per i quali il Pentagono ha gia' ottenuto il via libera della Casa Bianca. In Afghanistan sono attualmente dispiegati 8.400 militari americani, di cui 6.900 impegnati in missioni Nato e il resto in operazioni antiterrorismo. Carta bianca di ai generali, fino a quando le organizzazioni dei terroristi saranno "cancellate" e linea dura con il Pakistan accusato di offrire porti sicuri ai terroristi, sono i pilastri della nuova dottrina di Trump."Ma per proseguire questa guerra, dobbiamo imparare dalla storia", ha sottolineato il presidente, annunciando i pilastri della nuova strategia per l'Afghanistan e l'Asia del Sud messa a punto con il segretario alla Difesa James Mattis e con il Consiglio per la sicurezza nazionale. "Il pilastro fondamentale della nostra nuova strategia - ha spiegato - è il cambiamento ad un approccio basato sul tempo ad uno basato sulle condizioni: le condizioni sul terreno, non scadenze arbitrarie guideranno d'ora in poi la nostra strategia. I nemici dell'America non dovranno mai conoscere i nostri piani o credere di poter aspettare che ce ne andiamo". Secondo Trump, il secondo pilastro della nuova strategia è "l'integrazione di tutti gli strumenti della potenza americana, diplomatici, economici e militari, per il successo" della missione. Poi, ha annunciato il presidente, il cambio di strategia riguarderà anche l'approccio con il Pakistan. "Non possiamo più restare in silenzio sui rifugi sicuri per le organizzazioni terroristiche in Pakistan, i Talebani ed altri gruppi che pongono una minaccia alla regione e oltre - ha accusato il presidente - Diamo al Pakistan miliardi e miliardi di dollari mentre loro ospitano gli stessi terroristi che noi stiamo combattendo. Ma questo cambierà e cambierà immediatamente. E' tempo che il Pakistan dimostri il suo impegno per la civiltà e la pace".I talebani hanno avvertito che l'Afghanistan diventerà il "cimitero" degli Usa dopo che il presidente Donald Trump ha dato il via libera all'invio di nuove truppe nel Paese. "Se l'America non ritira le sue truppe dall' Afghanistan, presto l'Afghanistan diventerà il cimitero di questa superpotenza nel 21esimo secolo" ha affermato il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid.