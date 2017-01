Monito via Twitter Trump: "La Corea del Nord non avrà un'arma nucleare contro gli Usa". E critica Pechino Repubblicani cancellano indipendenza ufficio etica

Primo monito del presidente eletto a Pyongyang: "la Corea del nord ha appena dichiarato che è nella fase finale della realizzazione di un'arma nucleare capace di raggiungere parti degli Usa. Questo non accadrà", ha twittato Donald Trump. Il presidente eletto critica poi Pechino anche per non fare nulla per fermare la Corea del Nord: "La Cina ha preso una grande quantità di soldi e ricchezze agli Usa in un rapporto commerciale a senso unico ma non aiuterà con la Corea del Nord. Bello!", ha twittato Trump.I deputati repubblicani hanno votato a sorpresa per ridurre il potere di un ufficio indipendente per l'etica di governo, creato nel 2008 dopo alcuni scandali per corruzione che mandarono in galera tre parlamentari. Immediato lo sdegno dei democratici e dei militanti anti corruzione. Domani è chiamata a votare l'intera Camera, controllata però dal Gop. L'iniziativa pone l'ufficio sotto il controllo della commissione etica della Camera, che è gestita dai deputati. La leader della minoranza democratica alla Camera, Nancy Pelosi, ha ironizzato ricordando che i repubblicani volevano 'bonificare la palude' (dalla corruzione, ndr), uno slogan ripetuto spesso anche da Donald Trump. Invece, ha osservato, la notte prima del nuovo Congresso, i repubblicani hanno eliminato l'unica supervisione etica delle loro azioni. ''Evidentemente, l'etica è la prima vittima del nuovo Congresso repubblicano''. La Lega delle elettrici ha accusato lo speaker della Camera Paul Ryan di aver ''dato disco verde alla corruzione parlamentare''.