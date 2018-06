Storico vertice Summit Usa-Corea del Nord, Trump e Kim Jong-un sono a Singapore Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato a Singapore dove martedì parteciperà allo storico vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Trump ha definito il vertice "un'occasione storica, che forse non si ripeterà"

Il presidente americano Donald Trump è arrivato a Singapore. L'Air Force one è atterrato alla Paya Lebar Air base, nella zona centro-orientale dell'isola dopo un volo di circa 17 ore dal Canada dove Trump ha partecipato al G7. Domani, alla vigilia del summit con Kim, Trump sarà ricevuto dal primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong.Il vertice si svolgerà al Capella hotel, sull'isola di Sentosa. Trump alloggerà allo Shangri-La hotel. Kim, invece, al St. Regis.Dopo essere scesi dall'Air Force One, nessuno ha parlato con i giornalisti, né Trump né i suoi consiglieri. Il presidente ha salutato scendendo le scale da solo e poi ha fatto grande sorriso salutando i responsabili di Singapore arrivati ad accoglierlo. Il presidente USa è poi salito sul suo veicolo corazzato diretto all'hotel di lusso di Singapore dove alloggerà, scortato da circa 30 auto.Il leader nordcoreano Kim Jong-un era già arrivato in precedenza, prima di Trump, con un boeing fornito dal governo cinese, e aveva incontrato il premier di Singapore. "Il mondo intero guarda a questo storico summit tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti e grazie ai vostri sinceri sforzi siamo stati in grado di completarne la preparazione", ha affermato il leader nordcoreano, Kim Jong-un, durante l'incontro con il premier di Singapore, secondo quanto riferito dal South China Morning Post.