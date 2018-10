Corte Suprema Trump esulta per Kavanaugh: "È una grande vittoria". E guarda al voto di novembre: "Dem pericolosi"

Donald Trump (AP Photo/Charlie Riedel)

È sorridente, raggiante. Donald Trump non nasconde la sua soddisfazione per la conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. "È una notte storica, una grande vittoria per il nostro Paese" dice il presidente parlando ai suoi sostenitori, 11.000 persone accorse per celebrarlo.Fuori dalla Landon Arena di Topeka, in Kansas, però, le proteste non lo abbandonano: decine di manifestanti criticano il Senato e i repubblicani, colpevoli - a loro avviso - di aver confermato una persona inadatta alla Corte Suprema e soprattutto non aver ascoltato la denuncia di Christine Ford.Al suo popolo il tycoon invia un messaggio chiaro: Andate a votare a novembre. Il perché è evidente: avete visto di cosa sono capaci i democratici, pensate cosa succederebbe se salissero al potere. "Sono il partito del crimine, sono dei piromani pronti a bruciare il paese" attacca Trump, accusand ol'opposizione di una "campagna vergognosa per distruggere" Kavanaugh. Una campagna - dice - che ha rivelato chi sono veramente i democratici. "Sono troppo pericolosi per salire al potere, vogliono il socialismo, quello stile Venezuela" incalza riscuotendo gli applausi della folla.Per Trump è veramente una serata storica, che arriva al termine di una settimana di successi, la sua migliore da quando è entrato alla Casa Bianca. A dispetto delle previsioni, ha infatti siglato un nuovo accordo per il Nafta, ha incassato il via libera a Kavanaugh e gode di un'economia in ottima salute, con la disoccupazione scesa ai minimi dal 1969 al 3,7%. Successi che hanno energizzato il presidente e i suoi sostenitori e che, è l'auspicio e la convinzione dei repubblicani, convinceranno gli elettori conservatori a votare alle elezioni di novembre.Dopo aver parlato per 70 minuti ai suoi fan in Kansas, Trump parte alla volta di Washington, dove lunedì presenzierà alla cerimonia ufficiale di giuramento di Kavanaugh. Per ora il giudice ha giurato solo in una cerimonia privata alla Corte Suprema.Appena sale sull'Air Force One Trumpo ribadisce, con un tweet, il suo messaggio della serata: "Non servono dei fiammiferi per essere un piromane. I democratici sono diventati troppo estremi e troppo pericolosi per governare. Votate per i repubblicani".