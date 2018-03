Commercio Trump firma dazi, flessibilità con paesi amici. Malmstroem: dialogo è prima opzione. Cina si oppone Donald Trump ha firmato i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati pur confermando l'intenzione di "mostrare flessibilità e cooperazione con i Paesi amici". Reagisce l'Ue, che attraverso il Commissario europeo per il commercio, Malmstrom, ricorda che l'Unione è uno stretto alleato degli USA e che dovrebbe essere esclusa da queste misure". La Cina avverte che si difenderà, la Corea del Sud, valuta un ricorso al Wto

Il "dialogo" con Washington è la "prima opzione" dell'Ue per ottenere esenzioni dai nuovi controversi dazi su acciaio e alluminio decisi dal presidente Usa, Donald Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il commercio, Cecilia Malmstroem. "Il dialogo è sempre la prima opzione dell'Unione europea", ha spiegato Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles "conta di essere esentata" dai nuoviDalla Cina la "ferma opposizione" alla decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio e la denuncia di un "attacco" al sistema commerciale multilaterale. "L'abuso della clausola di sicurezza nazionale da parte degli Stati Uniti costituisce un deliberato attacco al sistema commerciale multilaterale incarnato dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e avrà certamente un grave impatto sul sistema commerciale mondiale" ha affermato il ministero del commercio cinese in una nota. "La Cina si oppone fortemente" aggiunge.Nonostante gli avvertimenti dei partner commerciali statunitensi, Donald Trump ha ufficializzato la sua decisione di imporre tasse di importazione del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio che entreranno in vigore tra 15 giorni.La Cina è il maggior produttore mondiale di acciaio e alluminio, ma la sua produzione rappresenta solo una piccola parte (il 2,7% del totale per l'acciaio e il 9,7% per l'alluminio) delle importazioni Usa."Un affronto". Così la Confindustria tedesca Bdi definisce i dazi di Washington su alluminio e acciaio. "Gli alti dazi su alluminio e acciaio sono un affronto. Il presidente degli usa Trump rischia una guerra commerciale su scala mondiale che può solo perdere. Gli Usa danneggiano loro stessi", affermano gli industriali tedeschi."Se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen. "Ci aspettiamo che l'Ue sia trattata come un blocco unico, non possiamo accettare che sia divisa in categorie differenti", ha poi aggiunto, precisando che la Ue ha regole rigide sugli aiuti di Stato che dovrebbero "rassicurare" gli Usa sul fatto che l'industria non ha sussidi.Si rischia una guerra commerciale con gli Usa? "Non uso un linguaggio marziale, ma è chiaro che i dazi sono svantaggiosi per tutti". Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo in conferenza stampa a Monaco, nell'ambito di un vertice economico, a una domanda sulle misure decise da Donald Trump. La cancelliera ha sottolineato che sia necessario che l'Ue "curi il canale del dialogo con gli Usa, ma anche con altri partner colpiti da effetti collaterali come la Cina".