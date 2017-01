La squadra del presidente eletto Trump ha scelto il 'super capo' dell'intelligence nazionale Secondo i media Usa si tratterebbe dell'ex senatore repubblicano dell'Indiana Dan Coats

Donald Trump avrebbe scelto l'ex senatore dell'Indiana, Dan Coats, come direttore dell'intelligence nazionale, un ruolo che coordina tutti i servizi d'intelligence statunitensi. Coats è un repubblicano moderato e ha lavorato nelle commissioni Intelligence e dei Servizi armati. La nomina dell'ex senatore dovrebbe essere annunciata domani. La notizia, se confermata, arriva proprio nel giorno in cui i responsabili dei servizi Usa hanno testimoniato al Congresso sui cyber-attacchi con cui la Russia avrebbe interferito nelle elezioni presidenziali Usa.Ma Trump si è rifiuta di accettare le conclusioni dell'intelligence Usa sul ruolo del Cremlino e accusa i media di essere "disonesti" perché dicono che lui è d'accordo con Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks che ieri aveva citato in un tweet: "Io dico semplicemente quello che dice lui. Sta alla gente decidere sulla verità. I media mentono per fare sembrare che io sono contro l'intelligence quando invece ne sono un grande fan".