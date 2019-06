Seul Trump in Corea del Sud: visita di 2 giorni dopo G20. Focus su come riavviare negoziato con il Nord

Il presidente Donald Trump sarà in visita per 2 giorni in Corea del Sud dal 29 giugno, dopo il G20 di Osaka in Giappone: il giorno dopo, ha riferito Seul, il tycoon avrà un colloquio col presidente Moon Jae-in su come riavviare il negoziato con Pyongyang sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Ieri, il leader Kim Jong-un, tramite la Kcna, ha fatto sapere di aver avuto una lettera del tycoon "dal contenuto eccellente", ultima di uno scambio fitto di missive tra i due.La visita, annunciata oggi dalla Presidenza sudcoreana, avrà il momento principale domenica col summit tra Trump e Moon, secondo la portavoce Ko Min-jung."I due leader puntano ad avere discussioni in profondità sui metodi per uno stretto coordinamento tra le due nazioni per la costituzione di una pace permanente attraverso la completa denuclearizzazione della penisola coreana, mentre procede l'ulteriore rafforzamento dell'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti", ha precisato Ko. La visita di Trump, che avverrà dopo l'incontro a Osaka col presidente cinese Xi Jinping (che la scorsa settimana è andato a Pyongyang da Kim), ricambia quella fatta da Moon ad aprile alla Casa Bianca.