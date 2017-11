Trump in Vietnam attacca la Corea del Nord. Si tratta per un incontro con Putin

MONDO

2017/11/10 08:51

Trump non rinnova permesso a immigrati da Nicaragua: negli USA da 20 anni e solo 14 mesi per partire Trump in Corea chiede a Russia e Cina di isolare regime di Pyongyang: "Ora è il momento della forza" Condividi Donald Trump è atterrato con il suo Air Force One all'aeroporto di Da Nang, in Vietnam, per partecipare al summit dell'Apec.



Il presidente, proveniente dalla Cina, ha presentato, il piano "libero e aperto Indo-Pacifico", una barriera di contenimento della Cina con India, Australia e Giappone.



La regione Indo-pacifica non può vivere sotto la minaccia "delle fantasie perverse" di un dittatore ha detto Trump, parlando al vertice con riferimento alla Corea del Nord.



Trump nel suo discorso ha aggiunto che gli Stati Uniti sono pronti a stringere accordi bilaterali con qualsiasi Paese dell'area, sulla base di "rispetto e beneficio reciproco".



"Non possiamo più tollerare e nontollereremo più barriere commerciali e pratiche inique", ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo intervento illustrando il piano su "libero e apertoIndo-Pacifico".



Nessuno più "si prenderà vantaggi sul commercio con noi, metterò sempre davanti l'America" con negoziati "sempre su base bilaterale con chi vorrà".



"Dio benedica la regione Indo-Pacifica, Dio benedica gli Usa", ha scandito Trump concludendo tra gli applausi.



Il Cremlino non esclude del tutto la possibilità che Trump si incontri con Putin in Vietnam.



"Le parti stanno continuando atrattare: al momento non c'è chiarezza", ha detto il portavoce di Putin Dmitri Peskov citato da Interfax.



