Cominciano Australia e Nuova Zelanda Trump, è iniziata la Marcia delle Donne contro il neo presidente. La prima è Sydney

Migliaia di persone sono scese in piazza in Australia e Nuova Zelanda per la Women's March, la Marcia delle Donne, convocata in tutto il mondo contro il nuovo presidente americano, Donald Trump, il giorno dopo il suo insediamento.A Sydney circa 3mila persone hanno marciato dal parco di Hyde, nel centro della citta', fino al consolato americano. "Non marciamo solo come un movimento anti-Trump, protestiamo contro i discorsi di odio, le odiose retoriche, la misoginia, il fanatismo, la xenofobia", ha spiegato l'organizzatrice della marcia, Mindy Freiband. Alla manifestazione di Sydney, hanno partecipato anche la cantautrice Amanda Palmer e il leader aborigeno, Jenny Munro; proteste anche Melbourne, Camberra e Brisbane.Precendentemente anche in Nuova Zelanda, si erano raccolte dinanzi al consolato americano e nelle strade di Auckland circa 2mila persone.