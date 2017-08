Conferenza stampa alla Trump Tower Trump: la colpa delle violenze di Charlottesville è di entrambe le parti

Le violenze di Charlottesville? la colpa è di entrambe le parti. Così Donald Trump in conferenza stampa a New York torna a commentare gli scontri legati al raduno dei suprematisti bianchi costati un morto e decine di feriti.Anche 'l'alt-left' (la sinistra estremista) condivide la responsabilità per la violenza a a Charlottesville, ma "nessuno vuole dirlo", sostiene Trump."Ci sono due parti della storia", sottolinea il presidente rispondendo non senza fastidio a una domanda sulla sua reazione ai disordini. "C'era un gruppo da una parte, ed un gruppo dall'altra", aggiunge: i gruppi liberali che avevano organizzato una protesta contro i suprematisti a Charlottesville "hanno attaccato con violenza l'altro gruppo". Quando poi gli viene chiesto come mai abbia aspettato diversi giorni prima di parlare in pubblico, Trump replica che era sua intenzione "evitare di fare una dichiarazione poco ponderata" senza aver preso visione di tutti i fatti."Quando faccio una dichiarazione voglio essere preciso, prima di fare una dichiarazione ho bisogno dei fatti: è inutile precipitarsi. Io sono onesto, io prima di fare una dichiarazione voglio conoscere i fatti. Non ho esitato a condannare i razzisti e i bigottismi", insiste il presidente.L''uomo che sì è lanciato con la sua automobile sulla folla (un suprematista bianco ventenne), uccidendo una manifestante antirazzista, "è una disgrazia per se stesso, per la sua famiglia e il suo paese", dice Trump.