Washington "Trump licenzia consigliere per la Sicurezza McMaster". Poi Casa Bianca smentisce il Washington Post Da settimane si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo posto arrivi un successore forte"

Condividi

Trump plans to remove McMaster as national security adviser, officials say, in yet another jolt to administration's top echelon https://t.co/V97nCwECRG — Washington Post (@washingtonpost) 16 marzo 2018

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC. — Sarah Sanders (@PressSec) 16 marzo 2018

Un altro terremoto, annunciato e poi smentito. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe deciso di mandare via il consigliere per la Sicurezza nazionale H.R. McMaster e sta discutendo dei suoi possibili successori. A sostenerlo è il "Washington Post", che cita cinque fonti a conoscenza dei piani di Trump. Da settimane, in realtà, si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo posto arrivi un successore forte".La portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, ha smentito le indiscrezioni di stampa su un imminente licenziamento del consigliere per la Sicurezza nazionale, H.R. McMaster. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti e con il generale e, contrariamente a quanto riportato, mantengono una buona relazione. Non ci saranno cambiamenti al Consiglio di Sicurezza Nazionale", ha twittato Sarah Sanders.Un vorticoso giro di poltrone nei dintorni della Casa Bianca. L'ultimo è stato Rex Tillerson ma in 14 mesi di mandato il Presidente a fatto e dsifatto, cambiando in corsa molti dei nomi-chiave della sua amministrazione