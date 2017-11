New York Times e Financial Times Trump: ok a fusione Time Warner-AT&T se vende la Cnn Ma il gruppo delle tlc non vuole rinunciare all'emittente. In alternativa i 2 colossi dovrebbero disfarsi di DirectTv

Le nozze da 85,4 miliardi di dollari tra AT&T e Time Warner sono legate alla vendita della Cnn. L'amministrazione Trump, per dare il via libera alla fusione, avrebbe infatti chiesto ai due colossi di liberarsi della Turner Broadcasting, che controlla la rete 'all news' piu' popolare d'America. In alternativa, proposta la vendita del gruppo DirectTv.E' quanto riporta il New York Times, sottolineando come le richieste rischiano di bloccare la nascita del nuovo gigante dei media concepito per sfidare le nuove realtà come Netflix.Anche il Financial Times scrive che la Giustizia Usa vuole la cessione di Cnn per dare il via libera alle nozze tra il colosso delle tlc e quello dei media che controlla l'emittente di notizie, il canale Hbo e lo studio cinematogragico Warner Bros. AT&T tuttavia non è intenzionato a rinunciare a un canale preso di mira spesso dal presidente americano Donald Trump, convinto che dissemini "fake news". E infatti, riferisce il quotidiano finanziario, è disposto a portare il caso in tribunale.