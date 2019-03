Medio Oriente Trump: è ora che gli Stati Uniti riconoscano la sovranità di Israele sul Golan. Plausi da Netanyahu Le alture del Golan, parte del territorio siriano fino al 1967, furono occupate da Israele durante la guerra dei Sei Giorni

Condividi

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 marzo 2019

At a time when Iran seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you President Trump! @realDonaldTrump — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 marzo 2019

"È arrivato il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità d'Israele sulle Alture del Golan". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Sono di un'importanza fondamentale dal punto di vista strategico e di sicurezza per lo Stato d'Israele e la stabilità della regione" ha aggiunto.Le alture del Golan, parte del territorio siriano fino al 1967, furono occupate da Israele durante la guerra dei Sei Giorni.Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu loda il "coraggio" di Trump per aver annunciato su Twitter la volontà di riconoscere la sovranità d'Israele sulle Alture del Golan. "In un momento in cui l'Iran cerca di usare la Siria come piattaforma per distruggere Israele, il presidente Trump riconosce coraggiosamente la sovranità d'Israele sulle Alture del Golan. Grazie presidente Trump", ha risposto Netanyahu sempre su Twitter.Il riconoscimento è un 'regalo' per Netanyahu in vista delle elezioni del 9 aprile. Accusato di corruzione - il procuratore generale ha raccomandato la sua incriminazione - il primo ministro israeliano viene sfidato alle elezioni dal nuovo partito di centro "Bianco e Azzurro" dell'ex capo di stato maggiore Benny Gantz. Netanyahu ha insistito molto sui vantaggi del suo stretto rapporto con Trump, tanto da usare in campagna elettorale mega cartelli che lo ritraggono accanto al presidente americano.