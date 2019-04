Tensione Stati Uniti-Iran sempre più alta Trump: Pasdaran nella lista dei terroristi. Leader milizia iraniana: ora soldati Usa a rischio E' prima volta che gli Usa sanzionano un'unità militare di un paese straniero. Immediata le replica di Teheran: il Consiglio di sicurezza nazionale dell'Iran ha inserito le forze statunitensi della regione nella lista delle organizzazioni terroristiche

I Pasdaran, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran, entrano nella lista nera Usa delle organizzazioni terroristiche. Lo ha confermato il presidente americano, Donald Trump. E' la prima volta che una unità militare di un paese straniero viene sanzionata in questo modo dagli Stati Uniti.Le forze Usa "in Asia occidentale perderanno pace e tranquillità". E' la minaccia del comandante dei Guardiani della Rivoluzione islamica dell'Iran, il maggiore generale Mohammad Ali Jafari, lanciata prima dell'annuncio ufficiale di Washington. ''Se gli americani faranno una cosa tanto stupida e metteranno a rischio la nostra sicurezza nazionale, l'esercito americano e le forze di sicurezza nell'Asia occidentale non godranno più della pace attuale'', ha detto Jafari.Immediata la risposta di Teheran. Il Consiglio di sicurezza nazionale dell'Iran ha inserito le forze statunitensi della regione nella lista delle organizzazioni terroristiche. Lo riporta il corrispondente a Teheran di Al Jazeera. Era stato il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, a proporre la misura e la maggioranza dei deputati del Parlamento iraniano ha espresso la stessa posizione."Un regalo pre-elettorale sbagliato a Netanyahu. Una pericolosa disavventura degli Stati Uniti nella regione". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Zarif, dopo l'inclusione dei Pasdaran nella lista nera Usa dei gruppi terroristici.,"Grazie per aver accettato un'altra mia richiesta che serve gli interessi delle nostre nazioni e di quelle nella regione". Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato Trump per aver dichiarato le Guardie rivoluzionarie dell'Iran come organizzazione terroristica. "Continueremo ad agire in varie modi contro il regime dell'Iran che minaccia Israele gli Usa e la pace nel mondo", ha aggiunto il premier alla vigilia delle elezioni politiche in Israele.