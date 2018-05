Usa-Coree Trump riceve Moon e mette in dubbio il vertice con Kim Pyongyang ha minacciato la scorsa settimana di far saltare lo storico incontro perché indisponibile a sottoscrivere un accordo sulla denuclearizzazione dettato unilateralmente dagli Usa. Pompeo: faremo il possibile affinché l'incontro avvenga e sia un successo

Era volato a Washington per assicurarsi che lo storico summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si tenesse come previsto il 12 giugno prossimo a Singapore, invece il presidente sudcoreano Moon Jae-in non ha potuto fare altro che dire che "la persona al comando" è il capo della Casa Bianca. Tradotto: sarà lui a decidere cosa fare dopo il cambiamento di retorica da parte di Pyongyang, che la settimana scorsa ha cancellato all'ultimo minuto trattative di alto livello con una delegazione sudcoreana minacciando di annullare il faccia a faccia con Trump.Accogliendo Moon Jae-in alla Casa Bianca, il leader Usa ha nuovamente sparigliato le carte. Forse per fare capire a Pyongyang che non vuole farsi prendere in giro, Trump ha detto che ci sono "considerevoli possibilità" che l'incontro storico con Kim Jong-un non si verifichi nella tempistica prevista. "Questo non significa che la cosa non funzionerà in un certo arco temporale". Insomma, il 45esimo Commander in chief potrebbe prendere tempo anche perché esige il rispetto di "determinate condizioni" per il summit. Se l'incontro non ci sarà il 12 giugno, "potrebbe esserci più avanti", dice.A cercare di riportare un po' di speranza è invece il nuovo segretario di Stato americano, Mike Pompeo: "Faremo tutto il possibile e tutto quello che serve perché questo meeting ci sia e abbia successo", dice Pompeo. "Stiamo ancora lavorando sul 12 giugno", dichiara il capo della diplomazia Usa dopo che Trump ha ventilato la possibilità di uno slittamento. "Sono ottimista", ha aggiunto Pompeo che è apparso a sorpresa in sala stampa al dipartimento di Stato per rispondere alle domande dei giornalisti.La Casa Bianca aveva già trionfalmente annunciato la disponibilità di Kim al disarmo totale, irreversibile e verificabile, ma Pyongyang ha reclamato la riduzione della presenza militare americana nella penisola coreana e la sospensione delle esercitazioni militari con Seul. Lo stesso consigliere per la sicurezza nazionale di Moon, Chung Eui-yong, quando lo scorso marzo ha consegnato a Trump l'invito di Kim, ha dichiarato la disponibilità del Nord alla "totale denuclearizzazione" ma "alle giuste condizioni".Il vicepresidente americano Mike Pence, in un'intervista a Fox, ha intanto avvertito Kim che farebbe un grave errore "a prendere in giro Donald Trump" perché per la Corea del Nord, in assenza di un accordo, si profila "il modello libico". Era stato il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, John Bolton, ad indicare il "modello libico" come opzione mentre Trump ha offerto a Kim protezione in cambio della denuclearizzazione visto che il leader libico Muammar Gheddafi è stato catturato ed ucciso nel 2011 dopo l'intervento Nato nel Paese.