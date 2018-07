Stati Uniti Trump sceglie Brett M. Kavanaugh per la Corte Suprema. Un giudice conservatore al posto di Kennedy 53 anni, Kavanaugh ha fatto parte del team legale dell'ex presidente George W. Bush e sui diritti umani ha posizioni molto lontane dai liberal. Ora la sua candidatura dovrà passare al vaglio del Senato

Tonight, it was my honor and privilege to nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. #SCOTUS pic.twitter.com/97clc9zifm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 luglio 2018

Donald Trump ha annunciato il nome del suo candidato alla Corte Suprema: si tratta di Brett M. Kavanaugh, 53 anni, giudice del Maryland. È una figura di spicco tra i conservatori e aveva fatto parlare di sé per le sue battaglie contro i suoi colleghi liberal nominati da Barack Obama.Kavanaugh - se confermato dal Senato - dovrebbe prendere il posto di Anthony Kennedy, che giorni fa ha annunciato la sua decisione di andare in pensione. Trump ha davanti a sé un'occasione unica: spostare la Corte suprema a destra e avere una appoggio quasi totale su tutte le future decisioni per porre fine alla stagione dei diritti civili iniziata dal suo predecessore Obama.Kavanaugh è molto connesso alla politica di Washington ed era stato molto vicino a George W. Bush. Nel presentarlo alla Casa Bianca, Trump lo ha descritto come "una delle menti giuridiche più raffinate e acute del nostro tempo" e un giurista in grado di andare oltre le sue convinzioni politiche per applicare la costituzione così come è scritta."La mia filosofia giuridica è molto semplice. Un giudice deve essere indipendente e interpretare la legge, non farla", ha detto Kavanaugh nel corso del suo discorso alla Casa Bianca. Ma la sua nomina non sarà facile, anzi al Senato è molto probabile che si aprirà una grande battaglia per cercare di fermalo. I democratici hanno solo un voto in meno dei repubblicani e in particolare alcuni senatori del Grand Old Party potrebbero votare insieme a loro.Kavanaugh a differenza di Kennedy, non è detto che darà l'appoggio a molte posizioni liberal su temi etici che vanno dall'aborto, fino ai diritti dei gay e alla pena di morte. Nonostante questo, c'è da dire che in passato non si è mai apertamente espresso contro l'aborto anche se ha sempre avuto posizioni ambigue. Proprio l'aborto potrebbe essere il tema che contribuirà a bloccare la nomina: le due senatrici repubblicane Susan Collins, Maine, e Lisa Murkowski, Alaska, sono a favore del diritto all'aborto. Insieme ai democratici potrebbero rallentare la nomina di Kavanaugh.Ma potrebbe andare anche diversamente. Ci sono infatti tre senatori democratici che quest'anno dovranno essere rieletti all'interno di feudi di Trump. E così potrebbero votare a favore del giudice scelto dal presidente per cercare di conquistare parte dell'elettorato repubblicano. Sono Heidi Heitkamp del North Dakota, Joe Donnelly dell'Indiana e Joe Manchin III della West Virginia.Adesso inizierà una intensa campagna di presentazione di Kavanaugh al Senato con incontri e telefonate. Lo stesso Trump svolgerà un ruolo fondamentale nel difendere la sua scelta, anche se il suo compito sarà molto difficile visto che martedì lascerà gli Stati Uniti per iniziare il suo tour europeo che lo porterà al summit Nato e a incontrare il presidente russo, Vladimir Putin.