'Bump stocks' nel mirino dopo la strage in Florida Trump: scriverò un ordine per vietare i congegni che trasformano i fucili in mitra L'annuncio del capo della Casa Bianca durante un incontro con alcuni membri del Congresso: "Siamo determinati a trasformare il dolore in azione"

Condividi

L'ordine esecutivo per mettere al bando i 'bump stock', i congegni che trasformano fucili in mitra, "lo scriverò io così voi non dovrete preoccuparvene", ha detto il presidente degli Stati Uniti incontrando un gruppo bipartisan di membri del Congresso."Siamo determinati a trasformare il nostro dolore in azione", ha spiegato Donald Trump durante l'in-contro per discutere sul tema della sicurezza delle scuole e delle stragi con armi da fuoco, chiedendo il supporto anche dell'opposizione democratica. "Dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Non possiamo aspettare, giocare, senza concludere nulla. Vedo molte persone che non dicono cose gradevoli su di me ma va bene se trasformate questa energia in azione", ha detto Trump guardandosi intorno.Il presidente ha però insistito sulla necessità di avere armi nelle scuole per contrastare gli attacchi. "Il 98% delle stragi di massa negli Stati Uniti dal 1950 sono avvenute in zone 'gun-free'", ovvero dove le armi sono proibite, ha osservato Trump. Poi ha parlato della necessità di affrontare il problema della salute mentale, "tenendo le armi lontane da coloro che possono rappresentare una minaccia" ma allo stesso tempo difendendo il diritto a possedere armi di coloro che rispettano la legge"."Sono un grande ammiratore della Nra, ma non significa che dobbiamo essere d'accordo su tutto. Voi avete paura della Nra...". Donald Trump si rivolge così al senatore Pat Toomey durante il meeting. La proposta di legge su cui Toomey è co-firmatario non prevede l'innalzamento dell'età da 18 a 21 anni per l'acquisto di determinate armi, compreso il fucile AR-15, utilizzato in diverse stragi e anche in quella compiuta da Nikolas Cruz due settimane fa nel liceo di Parkland, in Florida. "Sapete perché? - dice Trump rivolgendosi all'interlocutore -. Perché avete paura della Nra".