Il presidente aveva paragonato i pacifisti ai razzisti dell'alt-right Trump sempre più isolato: dopo Charlottesville lo scaricano i comitati dei più grandi CEO d'America

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 agosto 2017

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 agosto 2017

Donald Trump è sempre più isolato nella sua Casa Bianca dei colpi di scena. Ad abbandonarlo adesso sono gli imprenditori come lui, i CEO delle più grandi e importanti società degli Stati Uniti: dopo il suoi commenti su Charlottesville - ha paragonato i pacifisti ai suprematisti bianchi - gli hanno detto addio, facendo crescere il dubbio che a questo punto sia veramente in grado di attuare la sua agenda politica. All'inizio della sua presidenza Trump aveva sottolineato il valore simbolico di questi forum economici per creare un ponte tra "la palude di Washington" e l'America reale.Due comitati di Consiglieri del Presidente degli Stati Uniti - il President’s Strategic and Policy Forum e il President’s American Manufacturing Council - hanno deciso di sciogliersi per manifestare il loro dissesnso dopo le affermazioni di Trump sull'estrema destra e sulle violenze di Charlottesville. La decisione è arrivata all'unanimità e la hanno comunicata al genero di Trump, Jared Kushner. Poco dopo la notizia dell'addio Trump ha pubblicato un tweet in cui sostiene di averli silurati lui stesso.Sono in totale otto i CEO che hanno rinunciato al loro incarico dopo le affermazioni su Charlottesville.L'annuncio di Trump è arrivato dopo che Inge Thulin, CEO di 3M, e Denise Morrison, CEO di Campbell Soup - gli ultimi in ordine di tempo - hanno lasciato i panel. Thulin ha spiegato che in un primo momento aveva accettato la proposta di Trump di entrare nel consiglio "per difendere le politiche in linea con i nostri lavori ed incoraggiare investimenti e crescita di posti di lavoro" ma di aver capito nel tempo che nulla di questo genere sarebbe arrivato mantenendo l'incarico. Anche uno dei suoi sostenitori della prima ora, il co-fondatore di PayPal Pater Tiel, ha preso le distanze dal presidente, assicurando che la sua società, non verrà utilizzata dai suprematisti (si dice lo abbiano fatto per organizzare Charlottesville).La (solita) strategia di Trump: la miglior difesa è l'attaccoPer difendersi Trump ha scelto tre argomenti. Primo: nessuno è indispensabile, tutti i CEO che se ne sono andati sono rimpiazzabili. Secondo: si dimettono perchè li costretti a produrre in Usa. Trump ja infatti detto che l'addio è arrivato con imbarazzo "perchè hanno prodotto all'estero e io li ho costretti a riportare la produzione nel nostro Paese (...) affinchè i lavoratori americani possano beneficiarne". Terzo gli attacchi personali: Jeff Bezos - fondatore di Amazon ed editore del Washington Post, autore di scoop che stanno facendo tremare Trump e non certo morbido con la sua amministrazione - con la sua società danneggia l'America e "i commercianti che pagano le tasse e toglie lavoro agli americani."