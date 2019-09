Lo scontro Usa-Iran Trump smentisce Rohani sul nucleare: "Non toglieremo le sanzioni" Il dibattito è legato all'aumento di scorte di uranio da parte di Teheran. Rohani: le attività nucleari dell'Iran continueranno a essere monitorate dall'AIEA

Condividi

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Il presidente americano Donald Trump appena sveglio ha iniziato subito a parlare con i tweet sulle due questioni che ora occupano i suoi pensieri: Ucraina e Iran.Lo scorso 7 settembre l'Iran ha dato il via a centrifughe avanzate per potenziare le sue scorte di uranio fino al 5%, nonostante fino al 2030 in base all'intesa con l'Occidente, la JCPOA, ripudiata da Washington con sanzioni al paese del Medio Oriente, non possa superare la soglia del 3,67%."L'Iran voleva che levassi le sanzioni che gli abbiamo imposto, naturalmente io gli ho detto no!". Così su Twitter Trump ha levato ogni dubbio all'ipotesi avanzata dal presidente Hassan Rohani che aveva detto: "Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran di togliere sanzioni sul nucleare in cambio della ripresa dei negoziati".Proprio il presidente iraniano, al suo ritorno a Teheran dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato che "tutte le attività nucleari dell'Iran continueranno a essere monitorate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica".Gli altri paesi occidentali della JCPOA (Regno Unito, Francia e Germania) hanno ripetutamente affermato di essere impegnate a salvare l'accordo grazie al quale le sanzioni erano state allentate in cambio di precise limitazioni al suo programma nucleare (AIEA).Il timore per Trump è che l'Iran arrivi alla produzione di armi nucleari. Le ispezioni negli impianti di produzione dell'uranio in Iran dimostrano però "che Teheran non sta cercando di sviluppare l'atomica, al di là delle misure già prese in violazione dell'accordo sul nucleare sottoscritto nel 2015". Ad affermarlo è lo stesso presidente iraniano. Un dialogo quindi ancora a distanza, dopo che l'Iran ha detto no ad un incontro bilaterale invece voluto da Trump.