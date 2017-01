Rapporti Est-Ovest Trump: voglio buoni rapporti con Mosca, sono certo che ci rispetterà Il presidente eletto ha riconosciuto che c'è stato attacco hacker

Per Donald Trump "avere buoni rapporti con la Russia è una buona cosa", convinto che "quando sarò presidente, la Russia ci rispetterà più di quanto faccia ora". Dopo aver ammesso che Mosca ha lanciato attacchi hacker negli Stati Uniti, anche se "l'esito delle elezioni non è stato cambiato", il presidente eletto americano ha ribadito oggi che "avere buoni rapporti con la Russia è una buona cosa" e "solo le persone 'stupide', o gli sciocchi, possono pensare che sia una cattiva cosa".Intervenendo su Twitter, Trump ha quindi aggiunto: "Ho già abbastanza problemi nel mondo senza doverne avere altri. Quando sarò presidente, la Russia ci rispetterà più di quanto faccia ora"."Forse - ha concluso Trump - i due Paesi lavoreranno insieme per risolvere alcuni dei grandi e pressanti problemi e delle questioni del mondo".