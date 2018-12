Il disastro in Asia Tsunami in Indonesia, si aggrava il bilancio delle vittime. Sistema di allarme non operativo da 2012 Oltre 370 morti e più di 1400 feriti ma da molte aree non sono ancora arrivate notizie: il bilancio potrebbe dunque aggravarsi ulteriormente. Il responsabile della protezione civile ha rivelato che da almeno 6 anni scarsità di fondi, atti di vandalismo e problemi tecnici avevano messo fuori uso il sistema di allerta

Condividi

#Tsunami in #Indonesia | #UnitàdiCrisi della Farnesina e Ambasciata d'Italia a Jakarta @ItalyinIDN attive per prestare ogni assistenza necessaria ai connazionali sul posto. pic.twitter.com/gPMCT1rOSG — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) 23 dicembre 2018

I soccorritori indonesiani sono al lavoro alla ricerca di sopravvissuti allo tsunami di sabato notte mentre si contano per ora oltre 370 morti. Oltre 1400 i feriti e il portavoce dell'agenzia per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha avvertito che il bilancio "continuerà a salire"."L'esercito e la polizia stanno ispezionando le macerie per vedere se possiamo trovare ulteriori vittime", ha fatto sapere un altro rappresentante dell'agenzia, Dody Ruswandi, precisando che le ricerche probabilmente dureranno una settimana.Anche presidente Joko Widodo ha avvertito che il bilancio è destinato ad aggravarsi sensibilmente, soprattutto perché per molte località non ci sono ancora dati.Il sistema di allarme nelle zone devastate dallo tsunami in Indonesia "non è operativo dal 2012", a causa della scarsità di fondi, atti di vandalismo e problemi tecnici. Lo ha rivelato il portavoce dell'agenzia per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho. Lo tsunami ha colpito le spiagge 24 minuti dopo l'eruzione del vulcano che lo avrebbe scatenato.E il rischio di un nuovo tsunami resta elevato, tanto che i residenti della costa vicino al vulcano Anak Krakatau sono stati avvisati di stare lontani dalle spiagge. "Il rischio di tsunami nello Stretto della Sonda rimarrà alto fino a quando il vulcano e' nella sua fase attuale, che e' probabile inneschi ulteriori smottamenti sottomarini", dicono gli esperti, "bisogna essere consapevoli che il vulcano e' destabilizzato".Non si ha notizia di stranieri tra le vittime, ma l'area piu' colpita di Banten, nel distretto di Pandeglang, e' piena di localita' balneari affollate dai turisti durante le feste natalizie. Gravi anche i danni materiali: lo tsunami ha danneggiato case, alberghi, barche e decine di chioschi alimentari lungo le coste.Lo tsunami è stato causato dalle frane sottomarine seguite a un'eruzione ad Anak Krakatau, un'isola vulcanica emersa 90 anni fa attorno al vulcano Krakatoa ("il bambino", in indonesiano), sotto osservazione da giugno. Ma lo smottamento sottomarino si e' probabilmente combinato con un aumento repentino della marea dovuto alla luna piena. Nel 1883 il vulcano ha fatto registrare una delle più violente eruzioni di tutti i tempi, con un bilancio di 30.000 morti.Un bambino di 5 anni, Ali, è stato salvato dopo essere rimasto per 12 ore nell'auto intrappolata sotto gli alberi caduti. Come ha raccontato un poliziotto su Instagram, i soccorritori si sono avvicinati alle macerie e hanno cominciato a rimuovere rami e altri detriti dall'auto quando alla luce delle torce hanno visto la faccia del piccolo che piangeva disperato. Sopravvissuto alla furia degli elementi, sporco di fango e terrorizzato, Alì è stato tirato fuori dall'auto mentre la folla attonita scattava foto. Non è chiaro se insieme a lui nell'auto ci fosse qualche altro sopravvissuto.La Farnesina ha attivato l'Unità di crisi e l'ambasciata a Giacarta per assistere i connazionali. Il premier Giuseppe Conte ha espresso vicinanza, la sua e del governo, al popolo indonesiano. Papa Francesco all'Angelus ha invitato tutti a pregare per le vittime e i loro cari e ha lanciato un appello "perché non manchi a questi fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della Comunita' Internazionale".È emergenza feriti in Indonesia dove le strade delle aree colpite dallo tsunami di due giorni fa sono ancora bloccate rendendo difficile l'accesso alle strutture sanitarie. Lo rende notoche ha risposto all'emergenza con tre diverse squadre. Un'équipe sta supportando un centro di salute a Carita, una seconda è attiva in un'altra struttura a Labuan. Entrambe le località si trovano nel distretto di Pandeglang, una delle zone maggiormente colpite dallo tsunami. In questo momento Msf sta ampliando il suo staff sanitario per rispondere ai bisogni della popolazione. La terza équipe è mobile. Si sposta di comunità in comunità per curare i pazienti feriti che non possono recarsi nelle strutture sanitarie, preoccupandosi anche del trasferimento in ospedale nei casi più gravi.L'onda di tsunami ha fatto strage tra gli impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell'anno. Lo riferiscono i media locali. Le immagini mostrano l'onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l'evento: il bassista è rimasto ucciso insieme al manager, altri 4 componenti del gruppo risultano tra i dispersi nella tragedia.Il leader della band indonesiana Seventeen ha pubblicato un filmato su Instagram in cui chiede ai suoi fan di pregare per sua moglie Dylan, ancora dispersa.All'evento partecipavano almeno 260 persone. "L'acqua ha spazzato via il palco, che era molto vicino al mare", afferma la band in un comunicato citato da Cnn Indonesia. "Abbiamo perso i nostri cari, incluso il bassista e il manager, gli altri sono dispersi". Sul posto, i soccorritori sono al lavoro per trovare i dispersi, sono arrivate 36 ambulanze.L'Indonesia è tra i Paesi più esposti al mondo alle catastrofi naturali trovandosi a cavallo del cosiddetto "Anello del Fuoco" del Pacifico in cui si scontrano le placche tettoniche. Si tratta dell'area in cui si concentra gran parte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti del mondo. L'ultima risaliva a settembre, quando la città di Palu sull'isola di Sulawesi aveva subito 2mila morti per un terremoto e uno tsunami.Era il 26 dicembre 2004 quando uno tsunami, causato da un terremoto di magnitudo 9.1 nell'Oceano Indiano, colpì le coste di tutto il sudest asiatico e arrivò fino alle coste africane. Si stima che le vittime furono tra 250mila e 270 mila, ma un bilancio definitivo non fu mai fornito per l'altissimo numero di dispersi, circa 50 mila. La più colpita fu proprio l'Indonesia con oltre 130 mila morti accertati e 170 mila stimati. L'epicentro del terremoto che diede origine allo tsunami fu a nord dell'isola di Sumatra. Lo tsunami di ieri è invece stato scatenato dall'eruzione del vulcano Krakatoa, nello stretto della Sonda, a sud di Sumatra.Sono 11mila gli sfollati dopo lo tsunami che ha colpito due giorni le coste dello stretto della Sonda tra Giava e Sumatra. Lo rende noto l'Oxfam che ha lanciato un appello di emergenza per soccorrere le popolazioni colpite, sottolineando che sale l'allarme per la possibilità di un nuovo tsunami dopo che domenica ci sono state nuove eruzioni del vulcano Anak Krakatoa.