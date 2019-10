Ferito anche un militare Tunisia, un turista francese ucciso al grido Allah Akbar L'aggressione è avvenuta a Biserta, 65 chilometri a nord della capitale Tunisi

Si sono appena concluse le elezioni in Tunisia, ma nel giorno della vittoria del nuovo presidente Kais Saied, un turista francese viene ucciso con una pugnalata alla schiena da un giovane tunisino che ha ferito anche un militare prima di darsi alla fuga.A renderlo noto è il ministero dell'Interno con un comunicato. Il soldato ferito è stato immediatamente trasferito all'ospedale.L'atto si è verificato a Biserta, città a 65 chilometri, nel nord di Tunisi, capitale del paese nord africano. Secondo la tv Nessma l'aggressore, noto alla polizia per precedenti reati, avrebbe gridato "Allah Akbar" nel compiere il gesto.La vittima stava lasciando un Hamam ("Bagno Pubblico") nella zona di El Houach-Zarzouna. "La polizia indaga per conoscere la natura dell'aggressione", spiega il portavoce del ministero degli Interni Khalid el Houeini.