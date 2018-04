Turchia, Erdogan annuncia elezioni anticipate il 24 giugno C'è una "urgenza di una transizione al nuovo sistema", ha detto Erdogan in un breve discorso, aggiungendo che occorre andare alle urne "per eliminare le incertezze" legate alle elezioni dall'agenda politica e "prendere decisioni economiche importanti"

La Turchia andrà al voto anticipato per le elezioni presidenziali e legislative il 24 giugno prossimo. Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa ad Ankara.L'annuncio arriva dopo un incontro di Erdogan con il leader del nazionalista Mhp, Devlet Bahceli, suo alleato, che ieri aveva lanciato un appello ad anticipare il voto al 26 agosto.Le elezioni, con cui entrerà in vigore il nuovo sistema presidenziale introdotto dal referendum di un anno fa, erano in precedenza fissate per il novembre 2019.C'è una "urgenza di una transizione al nuovo sistema", ha detto Erdogan in un breve discorso, aggiungendo che occorre andare alle urne "per eliminare le incertezze" legate alle elezioni dall'agenda politica e "prendere decisioni economiche importanti".