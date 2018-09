Turchia, Erdogan chiede il taglio dei tassi e attacca la Banca centrale. Lira giù Il presidente turco torna a scagliarsi contro il rialzo dei tassi, ritenuto "la ragione" dell'inflazione

Condividi

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha attaccato la Banca centrale per aver "continuamente mancato gli obiettivi di inflazione" e ha chiesto il taglio dei tassi d'interesse, appena due ore prima che i responsabili delle politiche monetarie annunciassero la loro decisione sui tassi.Erdogan - scrive Bloomberg - ha ripetuto in un discorso pubblico "la sua teoria poco ortodossa" sulla relazione tra i tassi di interesse e l'inflazione, affermando che i rialzi dei tassi portano solo a un aumento più rapido dei prezzi. Il presidente turco ha comunque sottolineato che "la banca centrale è indipendente e prenderà le proprie decisioni".Sui mercati la lira ha accusato le parole del presidente e perde il 2% sul dollaro, dopo che le perdite avevano anche superato il 3%.Erdogan ha detto che Ankara prevede di adottare "ulteriori provvedimenti per prevenire le fluttuazioni del tasso di cambio". Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, durante un discorso tenuto oggi al Grand Hotel di Ankara, il presidente ha detto che il suo governo non si asterrà "dall'adottare decisioni appropriate per guidare la Turchia fuori dalla situazione attuale"."Stiamo lottando per risolvere tutti i problemi che influenzano negativamente la nostra economia, in particolare la volatilità del tasso di cambio, senza mai uscire dal quadro del libero mercato", ha detto il presidente, secondo il quale la sua nomina a presidente del Fondo sovrano TVF "non getta la minima ombra sulla democrazia" turca."Nulla è cambiato, la Banca centrale è indipendente e prende le proprie decisioni separatamente", ha aggiunto. Da inizio anno, la valuta turca ha perso quasi la metà del proprio valore rispetto alla divisa statunitense, mentre ad agosto l'inflazione ha raggiunto il 17,9% rispetto al 15,85% di luglio.