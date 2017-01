Uccisi due attentatori, un terzo in fuga Turchia, attacco terroristico a Smirne: quattro morti e 10 feriti Il presidente Erdogan: "La Turchia è sotto attacco"

CCTV captures huge explosion in Izmir https://t.co/Dlv7vYUSqp pic.twitter.com/4qZ9BOdaxK — Ruptly (@Ruptly) 5 gennaio 2017

Incredible footage of the gunfight between the 2 terrorist & police outside the courthouse in Izmir, 1 police officer,1 court staffer killed pic.twitter.com/OtDgfD1t3G — News_Executive (@News_Executive) 5 gennaio 2017

Un'autobomba è esplosa davanti a un tribunale nella città turca di Smirne. Un agente di polizia e un dipendente del tribunale sono morti. Due dei presunti autori dell'attacco terroristico sono stati uccisi nello scontro a fuoco che ne è seguito, mentre un terzo è in fuga. La polizia, riferisce il quotidiano Hurriyet, ha diffuso un identikit del ricercato. I feriti sarebbero almeno una decina.Il governatore della città punta il dito contro il PKK curdo. In base agli elementi raccolti finora - dice Erol Ayyildiz - i terroristi avevano due Kalashnikov e 8 bombe a mano. Il governatore ha aggiunto che le autobomba esplose di fronte all'ingresso del tribunale riservato a giudici e procuratori sono due."La Turchia è sotto attacco contemporaneo di diversi gruppi terroristici e vogliono metterla in ginocchio", dice il presidente Recep Tayyip Erdogan. "Non c'è nulla che non abbiano ancora provato, ma non ci sono riusciti. Non possono mettere la nostra gente l'una contro l'altra. Non sono riusciti a distruggere la nostra unità e non ci riusciranno", dice Erdogan dopo l'attacco, ribadendo il suo appello ad una risposta comune al terrorismo, già lanciato dopo la strage di Capodanno a Istanbul.A giudicare dalle armi che avevano, sembra che volessero fare un massacro", ha detto il vicepremier Veysi Kaynak. A evitarlo sarebbero stati i poliziotti di guardia, che hanno fermato gli assalitori con la loro auto per un controllo nel perimetro esterno, mentre questi cercavano di entrare nel Palazzo di Giustizia, vicino all'ingresso per i magistrati. A quel punto, i terroristi hanno aperto il fuoco contro gli agenti, prima di abbandonare il veicolo e farlo esplodere con un comando a distanza.Intanto prosegue anche la caccia al killer del nightclub 'Reina'. Secondo Ankara 'probabilmente un uiguro, appartenente a una cellula con un addestramento speciale'.