Mercato dei cambi Turchia, la Banca centrale alza i tassi. La lira inverte la rotta e vola La lira in mattinata era arrivata a perdere più del 3% sul dollaro

Nonostante le pressioni del governo e dello stesso presidente Recep Tayyip Erdogan, la Banca centrale turca ha deciso di aumentare il tasso di riferimento Repo dal 17,75% al 24%, un livello superiore alle aspettative degli analisti.Vola la lira sul mercato dei cambi. La valuta turca, che in mattinata era arrivata a perdere più del 3% sul dollaro in scia alle dichiarazioni del presidente Erdogan, ora vola e sale del 3,7% sulla valuta verde, con cui viene scambiata a 6,18.La banca centrale turca continuerà "ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per perseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi" e la stretta monetaria verrà mantenuta "in modo deciso fino a quando l'inflazione mostrerà un significativo miglioramento". "Se necessario - spiega inoltre l'istituto centrale - saranno realizzate ulteriori strette monetarie". La decisione di alzare i tassi è stata motivata con la galoppata dei prezzi, ulteriormente saliti ad agosto. "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione mettono in luce significativi rischi per la stabilità dei prezzi. L'aumento dei prezzi ha mostrato un andamento generalizzato in tutti i subsettori, riflettendo i movimenti nei tassi di cambio", si legge nella nota. "Il deterioramento dell'andamento dei prezzi continua a porre rischi al rialzo per l'outlook dell'inflazione, nonostante le condizioni più deboli della domanda interna. Conseguentemente - spiega il comunicato -, il consiglio direttivo ha deciso di implementare una forte stretta monetaria per sostenere la stabilità dei prezzi".