Nel sud del paese Turchia, bomba su bus della polizia vicino ad Adana. Cinque feriti Uno dei feriti è un agente di polizia

Cinque feriti in maniera non grave nell'esplosione di una bomba contro un pullman della polizia nel sud della Turchia. Il fatto è avvenuto a Yuregir, nella provincia meridionale di Adana, mentre il bus era sulla strada per Kozan.Lo hanno riferito i media turchi, citando il governatore della provincia di Adana, Mahmut Demirtas, secondo il quale può essersi trattato di "un ordigno esplosivo improvvisato o un diverso tipo di bomba".Uno dei feriti è un agente.