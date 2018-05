Smirne Turchia: 104 persone condannate all'ergastolo per tentato golpe

Una corte penale di Smirne, in Turchia, ha condannato all'ergastolo aggravato 104 persone, riconosciute colpevole di aver avuto un ruolo nel tentato golpe del luglio 2016.Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, i condannati erano parte in un processo che ha visto imputati 137 sospetti, per lo più militari di alto rango. Tra i condannati ci sono l'ex comandante dell'Aeronautica Militare, il generale Hasan Huseyin Demirarasl, l'ex capo di Stato maggiore nell'Egeo, il generale Mamdouh Hakbil, il contrammiraglio Suleyman Manka e altri alti gradi militari licenziati e arrestati dopo il golpe.La Turchia accusa la rete dell'imam Fethullah Gulen di aver organizzato il tentato colpo di stato del luglio 2016. Secondo un comunicato del ministero dell'Interno, tra il 14 e il 21 maggio sono state arrestate 527 persone in tutta la Turchia perche' accusate di avere legami con Gulen. All'indomani del tentato colpo di stato sono state oltre 107mila le persone che hanno perso il proprio posto di lavoro a causa delle accuse di complicita' con il fallito golpe, mentre gli arrestati sono almeno 55mila e i detenuti 48mila.