MONDO

2017/01/05 15:02

Turchia, esplosione e sparatoria in un tribunale a Smirne. Uccisi due attentatori Due dei terroristi autori dell'attacco al tribunale di Smirne sono stati uccisi in scontri con la polizia, mentre un altro risulta al momento in fuga. Fonti ospedaliere hanno intanto dato notizia del ferimento di 10 persone.

Condividi Esplosione davanti a un tribunale nella città turca di Smirne. Secondo i media locali potrebbe essersi trattato di un’autobomba.



Diversi spari sono stati uditi all'interno di un tribunale di Smirne, sulla costa egea della Turchia, dove l'esplosione di un'auto nei pressi dell'ingresso ha causato almeno 3 feriti. Lo riportano media locali. Diversi dipendenti sarebbero ancora all'interno dell'edificio.



L'esplosione di un'autobomba e la successiva sparatoria al tribunale di Smirne sono legate a un'azione terroristica. Lo riferisce la Cnn Turk, secondo cui gli assalitori sono tre e due di loro sono stati uccisi nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia. Esplosione davanti a un tribunale nella città turca di Smirne. Secondo i media locali potrebbe essersi trattato di un’autobomba.Diversi spari sono stati uditi all'interno di un tribunale di Smirne, sulla costa egea della Turchia, dove l'esplosione di un'auto nei pressi dell'ingresso ha causato almeno 3 feriti. Lo riportano media locali. Diversi dipendenti sarebbero ancora all'interno dell'edificio.L'esplosione di un'autobomba e la successiva sparatoria al tribunale di Smirne sono legate a un'azione terroristica. Lo riferisce la Cnn Turk, secondo cui gli assalitori sono tre e due di loro sono stati uccisi nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia.

Condividi