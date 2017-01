Un Paese nella bufera Turchia, il miracolo economico è un lontano ricordo Crollano il turismo e gli investimenti esteri, affonda la lira

La lira turca tocca il nuovo minimo storico nei confronti del dollaro dopo il nuovo attentato che ha colpito il Paese. In un anno la moneta turca ha perso il 21% nei confronti del biglietto verde e in quasi 3 anni e mezzo ha dimezzato il valore quale riflesso dell'incertezza e dell'instabilità politica che caratterizza la Turchia. Le tensioni geopolitiche, la politica ondivaga del presidente Erdogan hanno fatto svanire quello che era stato ribattezzato "il miracolo turco" tra il 2012 e il 2015. Tassi di crescita elevati, conti pubblici in ordine, programma di riforme per favorire gli investimenti esteri, generosi incentivi per stimolare l'economia.Il contesto e le prospettive dell'economia turca hanno accusato un drastico peggioramento nell'ultimo anno. L'economia è in fase di frenata. L'ultimo outlook dell'Ocse del novembre scorso indicava una crescita del Pil in rallentamento sotto il 3% per effetto della frenata dei consumi interni.Le esportazioni sono in calo per il secondo anno consecutivo e si avviano a mostrare una contrazione del 2% nel 2016. La svalutazione della lira non riesce a compensare il crollo del turismo. "Per la Turchia è fondamentale ripristinare la fiducia implementando le riforme strutturali" scriveva l'Ocse. La debolezza della lira turca si è accentuata negli ultimi 12 mesi dopo che la Banca centrale aveva praticato un'aggressiva politica monetaria tagliando i tassi di interesse di 2 punti e 50 in meno poco più di un anno.L'instabilità politica ha provocato la risalita dei rendimenti dei titoli di Stato e oggi il titolo decennale viaggia sopra l'11%. A titolo di esempio, la problematica Grecia presenta rendimenti al 7%. L'inflazione è costantemente sopra gli obiettivi della Banca centrale e dopo la modesta flessione del 2015, quest'anno è tornata a ridosso dell'8%. L'effetto della lira debole inizia a farsi sentire sui consumi. Il reddito medio dei residenti turchi tra il 2013 e il 2015 è salito del 3% medio l'anno ma espresso in dollari ha accusato una contrazione da 10.200 a 9.400 dollari pro-capite.Gli investitori esteri si tengono alla larga dalla Turchia. Nel 2015, secondo i dati della Banca dei Regolamenti, il flusso di investimenti esteri è ammontato a 16,6 miliardi di dollari ma nel primo semestre dell'anno il valore è crollato a 4 miliardi.Nell'ultimo anno c'è stato poi il crollo del turismo. Nei primi 10 mesi del 2016, secondo le statistiche della Banca centrale, i turisti esteri sono stati appena 22,5 milioni, rispetto ai 32,4 milioni dei primi 10 mesi dell'anno precedente. In termini economici, un tonfo da 24 a 16,7 miliardi di dollari.L'Europa è il principale partner commerciale della Turchia. Germania, Regno Unito e Italia assorbono il 22% dell'export turco mentre il 42% delle importazioni (500 miliardi di lire) arriva da Cina (12%), Germania, Russia, Stati Uniti e Italia (5%). I conti pubblici sono ancora solidi con un debito al 32% del pil ma l'incremento di spesa pubblica a doppia cifra rappresenta un rischio per la sostenibilità dei conti già nel medio termine, considerando anche che l'indebitamento del settore privato turco per il 70% è nei confronti dell'estero.