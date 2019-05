Intervento con supporto di elicotteri ad Hakurk Turchia lancia azione di terra contro basi Pkk in Iraq; e operazione contro infiltrati nell'esercito

Le forze armate turche hanno lanciato un'operazione militare di terra con il supporto aereo di elicotteri contro alcune basi del Pkk curdo in nord Iraq, nella regione di Hakurk. Lo fa sapere il ministero della Difesa di Ankara, come riporta l'Ansa. L'offensiva, annunciata stamani, è iniziata alle 20 locali di ieri.Secondo le forze armate, fuoco di artiglieria e raid aerei sono stati impiegati per aprire la strada all'intervento dei reparti speciali delle brigate commando, supportati da elicotteri d'attacco T-129 ATAK e droni armati e non armati. L'operazione mira a distruggere rifugi usati dai ribelli curdi come postazioni armate, aggiunge la Difesa.La Turchia compie regolarmente raid aerei contro le roccaforti del Pkk in nord Iraq, ma - almeno ufficialmente - le operazioni non coinvolgono ordinariamente anche militari sul terreno.I vertici dei governi di Ankara e Baghdad si sono recentemente incontrati per discutere di lotta al terrorismo nella regione.Nuove massicce operazioni in Turchia contro presunti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Sono 101 i mandati di cattura emessi stamani dai magistrati nei confronti di sospetti affiliati all'organizzazione.La procura di Istanbul ha chiesto l'arresto di 74 membri dell'esercito, 32 dei quali sono soldati tuttora in servizio.Tra i ricercati ci sono colonnelli e diversi alti ufficiali.Altri 27 mandati di cattura contro militari, 20 dei quali tuttora operativi, sono stati emessi dalla procura di Adana, nel sud del Paese. Blitz di polizia sono in corso in 18 province per cercare di arrestarli.